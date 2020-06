Distribution des denrées alimentaires: Des ennuis avec les vermicelles et macaronis en vue

Dans le cadre de la distribution des denrées alimentaires, l’Etat est en train de travailler sur une deuxième opération de distribution, qui concernera 100.000 ménages, puisque tous les impactés du coronavirus n’ont pas été servis, lors de la première phase. Mais selon SourceA qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce mercredi, les fournisseurs se détournent, d’ores et déjà, du marché des pâtes



La preuve, expliquent nos confrères, le coût du sac de vermicelle à Nma est estimé à 14 850 F Cfa. Là où l’Etat achète auprès des fournisseurs entre 14.800 F Cfa et 14.875 francs TTC, le sac de 25 kg, soit 592.000 F Cfa ou 595.000 F Cfa TTC, la tonne. Pire, à ce prix, ajoute le journnal, il faudrait défalquer la TVA de 18% à reverser à l’Etat.



Par ailleurs, dans le cadre de la première phase de distribution qui est toujours en cours, SourceA précise que les Collectivités locales sont priées de payer de leur propre poche, le prix du convoyage de leurs quotas d’huile.

