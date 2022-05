Distribution des semences : Pr. Moussa Baldé donne un ultimatum aux opérateurs privés

Dans un communiqué, Pr. Moussa Baldé a fait savoir que la campagne de distribution des semences suit son cours. « Nous avons remis depuis le mois d'avril, un planning aux opérateurs, en leur donnant un délai qui va expirer la fin de ce mois-ci », a déclaré le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural.



Pr. Moussa Baldé d’attirer l’attention des opérateurs privés : « Tout opérateur qui n'amène pas les semences aux différents endroits indiqués par le ministère, on va reprendre les produits et les donner à un autre. Nous espérons que d'ici une semaine, tout le monde recevra ses semences. J'ai reçu aujourd'hui des photos de paysans qui me confirment qu'ils ont reçu les produits. On veut commencer par le sud où il pleut d'habitude très tôt, avant de remonter dans le nord. Parlant des engrais, quand les experts de la Cedeao se sont réunis, ils se sont rendus compte qu'il y a un manque d'un million et demi de tonnes d'engrais », a-t-on lu dans le document.



Lequel ajoute : « De son côté, le président de la République, Macky Sall, nous avait instruits de faire tout pour qu'il n’y ait pas un déficit en engrais. Après des discussions avec les Ics, l'entreprise a produit 60.000 tonnes pour l'hivernage 2022. Des opérateurs étaient d'accord pour qu'ils nous amènent de l'urée. Ils ont répondu favorablement à notre demande et ont mis à notre disposition 40.000 tonnes », lit-on dans le communiqué.



Par ailleurs, pour Pr. Moussa Baldé, le Sénégal n'a pas de « problème de fourniture d'engrais, mais les prix ont connu une hausse. L'année dernière, la tonne durée coûtait 330.000 FCfa, alors qu’actuellement, elle est à 750.000. On a demandé à tous les acteurs concernés de faire des efforts, en réduisant le prix par patriotisme ».



Il poursuit : « Aux paysans, nous leur avons dit que le gouvernement va doubler sa subvention, ce qui a fait que les 10 milliards FCfa ont tous été dépensés dans l'engrais. Il ne reste qu'aux producteurs, de faire un effort. Le gouvernement a pris un montant de 70 milliards FCfa, qu'il va injecter dans la campagne de cette année.



Avec la bonne quantité de pluie annoncée par les spécialistes, nous espérons que les paysans vont beaucoup produire, et nous permettre de consommer ce que nous produisons et assurer la sécurité alimentaire, tous en nous éloignant de la famine », dira Pr. Moussa Baldé.















Tribune