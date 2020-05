Distribution des vivres du Covid 19/ Koumpentoum: Mansour Faye a remis des kits alimentaires à plus de 53 000 ménages Le Ministre du développement communautaire et de l’équité social, Mansour Faye a lancé de la distribution de vivres à Koumpentoum, chef-lieu du département de Tambacounda. Les bénéficiaires de la région de Tambacounda, constitués de plus de 53 000 ménages ont reçu leurs kits alimentaires. Et, le Ministre considère que c’est un effort important et énorme consenti avec la volonté du Chef de l’Etat, Macky Sall.

La promesse est une dette. Conscient de l’attente des populations face aux effets du Covid 19, le Ministre du développement communautaire et de l’équité social, Mansour Faye a été l’hôte du département de Koumpentoum pour le lancement de la distribution des vivres aux impactés du Covid 19. Le Ministre considère que l’événement, coïncidant avec ces moments de Carême, de prières et de dévotion serait bénéfique pour la suite des activités.



Ainsi, les populations bénéficiaires de la région de Tambacounda, constitués de 53 887 ménages ont leurs kits, composés de 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes alimentaires et 10 litres d’huile et 1 paquet de 18 morceaux de savon. Ce kit pour une valeur monétaire de 65 000 FCfa. Il s’agit d’après lui, d’un effort important et énorme, consenti par la volonté du Chef de l’Etat du Sénégal, en vue d’apporter un appui nécessaire face aux effets néfastes, liés à la pandémie du Covid 19. « Un million de ménages, environs 10 millions de sénégalais, choisis à partir du registre national unique pour 588 ménages 045 et sous l’extension de 411 955 ménages. C’est dire qu’aujourd’hui, en ciblant 1 million de ménage, le Sénégal aura un registre national unique avec moins de 5% d’erreur d’exclusion grâce à l’implication, à la participation de l’ensemble et à l’intégration de l’ensemble des acteurs pour la mise à jour du registre national unique », a expliqué le Ministre du développement communautaire et de l’équité social, Mansour Faye.



Et, il estime que c’est un effort important réalisé avec l’encadrement de l’administration territorial sous tous ses formes et, à tous les échelles afin que ces résultats soient atteints. C’est des résultats atteints. Le gouverneur de la région de Tambacounda, félicité, a su mener à bien un ciblage indéfectible à travers la certification et re-certification par rapport au choix des ménages, liés à l’extension. « C’est un travail remarquable qui a été fait. Sans aucun bruit ni de réclamation. Seules réclamations et pour lesquelles, des réponses ont été données », relève-t-il.



Sous ce registre, le Ministre a promis des solutions aux préoccupations des 75 000 personnes, titulaires des cartes d’égalités des chances et, à une prise en compte des préoccupations des ménages qui sont dans les villages de reclassement social. « Je rassure que les ménages bénéficiaires de bourses de sécurité familiale, ne figurant pas sur le Rmu seront tenus en compte. Idem pour les ménages de transporteurs qui réclament », promet-il.



Mansour Faye reste d’avis qu’avec l’autorisation du Président de la République, des solutions seront trouvées afin d’avoir une solidarité citoyenne au niveau de l’ensemble des ménages qui subissent les effets négatifs du Covid 19. Toutes les denrées alimentaires, insiste-t-il, arriveront à destination et l’ensemble des expéditions sera fait dans une semaine afin que la distribution puisse être faite.



Ledit lancement a regroupé l’ensemble des autorités locales de la Commune de Koumpentoum, dont, le président du conseil départemental, les élus de la région de Tambacounda, les bénéficiaires et les populations autochtones.



A retenir que le Ministre du développement communautaire et de l’équité social a réédité le même scénario au département de Koungheul où il a précisé que l’action du gouvernement rendre dans le cadre d’une inclusion sociale.



