District de Thiès: 22 malades de la Covid-19 introuvables Dans le district de Thiès, 22 personnes testées positives à la Covid-19 sont perdues de vue. Cela ressort d’un communiqué faisant la situation de la pandémie dans ce district au 18 janvier 2021.



A cette date, 849 cas ont été testés positifs, 637 guéris dont 344 parmi ceux qui sont dans les Centres de traitement épidémiologiques (Cte) et 293 parmi ceux qui sont pris en charge à domicile. Malheureusement, 52 décès ont été enregistrés dont 8 évacués dans des Cte hors du district. 130 patients sont suivis à domicile et 8 dans des Cte.



Nd. M. SECK

