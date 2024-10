District sanitaire de Sangalkam : Plus de 1 500 patients opérés de la cataracte

D’après Mouhamadou Makhtar Dieng, chargé de partenariat et de communication de l’ONG Direct Aid Society/Bureau Sénégal, le camp a largement atteint ses objectifs : " En cinq jours, plus de 1 500 patients ont été opérés. Nous remercions les autorités sénégalaises de nous avoir permis d’accomplir notre mission dans les hôpitaux du Sénégal. Direct Aid Society est en partenariat avec le ministère de la Santé. À Sangalkam, nous avons constaté une forte demande et, avec l’accord du médecin chef de district, nous avons pu intervenir ici, du 24 au 29 octobre 2024 ".



Avec un objectif initial de 1500 interventions, le camp a permis de consulter plus de 7 500 personnes par jour et d’opérer plus de 1 500 patients. " Nous avons atteint l’objectif, mais nous continuons les opérations tant qu’il y a des patients ", précise M. Makhtar Dieng.



Dr. Abdoul Aziz Diallo, chef du service ophtalmologie de l’hôpital de Ourossogui et représentant du ministère de la Santé, confirme l’afflux massif des patients depuis le début de cette mission. " Depuis le démarrage de cette mission, nous avons consulté 7 500 personnes et plus de 1500 ont été opérées en seulement cinq jours. La majorité des patients touchés par la cataracte, sont des personnes âgées de plus de 50 ans, bien que nous recevions rarement des jeunes pour cette pathologie ." Dr. Diallo détaille également les techniques utilisées au camp : " Pour les cas de cataracte totale mûre, nous appliquons la technique de phaco-alternative, avec implantation en chambre postérieure. Pour les cataractes partielles, nous utilisons la phacoémulsification, une méthode nouvelle et très efficace pour obtenir de bons résultats ".



Dr. El Hadj Malick Diouf, médecin-chef du district sanitaire de Sangalkam, a exprimé sa satisfaction d'avoir accueilli ce camp. " Je tiens à magnifier ce partenariat entre l’ONG Direct Aid et le ministère de la Santé, qui ont choisi Sangalkam pour abriter ce camp. Je remercie les gouvernements koweïtien et sénégalais pour ce partenariat, ainsi que l’ONG l'Œil du Monde, composée d’ophtalmologistes égyptiens qui travaillent ici, avec des équipes sénégalaises. C’est une grande satisfaction, surtout, vu les difficultés d’accès aux soins oculaires pour les populations. Vous savez qu'il n’y a pas assez d’ophtalmologistes et que les coûts sont souvent élevés. Ce camp gratuit a connu un grand succès, avec des patients venant de Richard-Toll, Diourbel, Ziguinchor et Tambacounda. Cela prouve que le besoin en santé oculaire est réel et que les communautés n’ont pas toujours les moyens de se soigner. "



Ce camp de chirurgie oculaire a permis à plus de 1500 patients, de recouvrer la vue, pour le plus grand bonheur de ceux qui ont bénéficié de ces soins. " Je suis venu ici pour soigner mes yeux et j’ai trouvé des personnes accueillantes qui m’ont donné le courage d’accepter l’opération. Je n’ai ressenti aucune douleur, et je suis profondément reconnaissant aux initiateurs de ce camp ", témoigne Serigne Mbaye Guèye, Imam ratib de la Grande mosquée Keur Serigne Touba de Rufisque. Mme Touré, Doussou Cissokho, une autre patiente, partage son expérience : " Ma sœur m’a parlé de ce camp hier, alors que je sentais une vision floue. Je suis venue et je suis très heureuse d’avoir retrouvé la vue. Ils m’ont opérée au laser et je n’ai rien ressenti. Je remercie sincèrement ces bienfaiteurs ".













Birame Khary Ndaw