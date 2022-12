Divergences Wallu - Yaw : Abass Fall reconnait «un petit souci de communication …»

«Si le vote avait été totalement secret, s’il n’y avait pas eu de nom, sur les enveloppes, il y aurait eu des surprises. Autre chose: Il y a eu peut-être une dissonance avec la coalition Wallu, c’est vrai, ça il faut le reconnaître, il y a eu un petit souci de communication. Nous n’avons pas, peut être communiqué et perçu les choses de la même façon», a analysé le parlementaire.



A la question de savoir si Wallu a été associé à cette initiative, Abass Fall s’explique: «Peut-être de façon hâtive, nous en avons discuté parce que les deux présidents de groupes Parlementaires, après les conférences des présidents, ils avaient discuté et au début même, Wallu avait dit qu’elle avait reçu l’onction de la direction du parti mais entre-temps, il y a eu une petite évolution. Certains d’entre eux ont pensé que Yewwi peut-être «ne les respectait pas trop» et ils ont jugé peut être inutiles de voter cette motion de censure. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne crée pas trop de problèmes entre les deux coalitions».



D’après le responsable de Yewwi Dakar Plateau, une séparation n’est pas à l’ordre du jour. «Fondamentalement, cela n’est pas possible parce que nous avons parcouru ensemble le budget voté contre. Ce n’est pas ce petit incident qui va nuire à l’inter-coalition Yewwi - Wallu. C'est un incident pour nous mineur mais qui aurait pu être évité», dira Abass Fall.



Sur les soupçons de rapprochement de la coalition Wallu avec Bby, le pastéfien est catégorique: «Oui cela se dit. Mais vous savez, entre ce qui se dit et ce qui se passe réellement, il y a énormément de choses. Nous préférons juger les gens sur des actes réels qu’ils posent»

Le Grand Panel