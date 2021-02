Division des investigations criminelles : Birame Soulèye Diop du Pastef placé en garde à vue Selon les informations de Libération online, Birame Soulèye Diop vient d'être placé en position de garde à vue à la Division des investigations criminelles (Dic). Une arrestation qui intervient après celle de son épouse qui a eu lieu lundi dernier.

Ce vendredi d’ailleurs Patricia Mariame Ngandoul, Abass Fall, Fatima M’bengue, Bawar Dia et Dahirou Thiam ont été présentés au procureur. En faveur d’un retour de parquet, ils seront édifiés sur leur sort lundi prochain.



Nous confrères rajoutent avoir appris de sources judiciaires sûres que l’atteinte à la sûreté de l’Etat, évoquée au début de l'enquête, n’est plus visée.



Pour cause, tous ont été déférés pour «menaces de mort, diffusion de fausses nouvelles et diffusion d’écrits contraires aux bonnes mœurs ». Une affaire à suivre.



