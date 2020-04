Divorce: Racky Aïdara et le footballeur Babacar Guèye se sont séparés

Le mariage entre Racky Aïdara et Babacar Guèye, n’a duré que le temps d’une rose. L’actrice et le footballeur sénégalais basé en Europe, se sont séparés après trois mois de vie commune, d’après “Diaspora 221”.



On se rappelle que ce mariage avait fait couler beaucoup d’encre, surtout avec l’affaire Marie Louise Diaw. Un dossier qui avait poussé Kocc Barma à faire des recherches. Ce qu’il avait découvert était horrible, la famille du footballeur ne supportait pas Racky AÏdara. Celle-ci a tout simplement supprimé toutes les photos de son ex sur Instagram.



