Divulgation d’informations « top secret » : Les taupes de Sonko démasquées ( Leral ) Le leader de Pastef, « Les Patriotes », Ousmane Sonko est craint par certains de ses camarades, Inspecteurs des Impôts et des Domaines. Ces derniers, dénonce-t-on, continuaient à lui fournir des informations non fondées. Ils voulaient juste, lui montrer un soutien de façade, dont ils n’étaient pas convaincus. Mais, le Président de la République, Macky Sall a réussi à les démasquer.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Janvier 2021 à 10:22 | | 2 commentaire(s)|

La trahison est l’affaire de certaines personnalités, responsabilisées dans la gestion des affaires étatiques. Ayant des cafards à masquer, ils agissent avec des méthodes frauduleuses et voilées pour satisfaire un adversaire de l’Etat. Appelées des « taupes » de la République, ils avançaient jusqu’à un passé récent, à visage masqué.



Désormais, ces inspecteurs hauts placés dans le dispositif de gestion des affaires de l’Etat doivent davantage être plus méfiants. Puisqu’ils sont présentement, bien connus des autorités étatiques, particulièrement, le Chef de l’Etat, Macky Sall. Ces taupes, découvre-t-on, opéraient d’une manière assez spécifique. Ils se donnaient le moyen d’avoir une personne intermédiaire qui, remettait régulièrement, documents et argent au leader de Pastef.



Très prudents et méfiants, ils ne traitaient pas, via le téléphone, l’internet ou autre moyen, susceptible d’être tracé. C’est ces souteneurs-là qui révélaient en partie les secrets d’Etat et finançaient certaines des activités de ce leader, tant contesté du point de vue comportement. Considéré d’un manipulateur hors norme, il a l’habitude de balancer des informations infondées et non véridiques à travers les médias. Histoire, insiste-t-on, de se faire une notoriété afin d’assouvir ses « fantasmes » politiques.



Et pour se faire une idée de la composition de ces taupes, révèle-t-on, il faut braquer le regard du côté des Inspecteurs, anciens de l’UGB et de ceux qui craignent que le leader du Pastef leur cite dans une affaire de nébuleux, dont ils avaient pris part. L’option de ces « taupes », montrant une fausse sympathie à Sonko, reste une manière volontaire de se couvrir les arrières. Ils voulaient juste, éviter une dénonciation calomnieuse, des sanctions qui peuvent freiner leurs ascensions en termes des responsabilités.



Ailleurs, il a été révélé que certains d’entre eux, travaillant aux services des Impôts étaient sous l’emprise de Sonko. Ils créaient des difficultés à des chefs d’entreprise pour ensuite, les recommander d’aller vers les sociétés Atlas et Mercalex. Ils leur demandaient à s’attacher ses services pour résoudre un problème. Après l’éclatement ou révélation de l’existence des sociétés de Sonko, cette pratique « honteuse » a connu un frein.



Occupant des postes stratégiques, lesdites taupes sont aujourd’hui, connues par le Chef de l’Etat.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos