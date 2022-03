Dix ans de Macky Sall à la tête du pays : Maïmouna Cissokho Khouma et Cie saluent sa carrure incontestable I l y a 10 ans, Macky Sall accédait au pouvoir, à la faveur d’un vote populaire aux allures de véritable plébiscite. L’inauguration du grand pont de Foundiougne, le samedi dernier, a été comme une célébration à sa manière et autrement, son triomphe du 25 mars 2012.

Cet édifice a été une vieille revendication locale, une exigence d'un aménagement territorial maîtrisé et un important levier économique et infrastructurel.



Maïmouna Cissokho Khouma, la coordonnatrice du Mouvement national des enseignants de l'Alliance pour la République (Apr), a saisi cette occasion pour déclarer que la carrure jamais « contestée » du Président de la République, Macky Sall, se mesure aussi, selon elle, à travers le nom dédié à ce Pont.



« Le nom d'un illustre parmi les plus illustres hommes d'États de l'Histoire universelle: Nelson Mandela. Par ce geste auguste, le Président Macky Sall réaffirme avec force, son profond attachement à l'Afrique, aux Africains, à l'Unité africaine et au devenir de l'Afrique », a écrit Maïmouna Cissokho Khouma.













