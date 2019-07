Djamel Belmadi : « jouer cette finale contre mon ami Aliou Cissé, c’est extraordinaire » Le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi se réjouit de pouvoir disputer la prochaine finale de la Can 2019, surtout face à son ami Aliou Cissé.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 16:18

«Jouer cette finale contre mon ami Cissé, c’est extraordinaire. C’est un bon message qu’on envoie à nos responsables du football en Afrique, c’est extraordinaire. Je connais Cissé et il fait du bon travail», a-t-il déclaré après la victoire sur le Nigeria (2-1), dimanche dans la seconde demi-finale de de la Can.



L’Algérie a battu le Sénégal (1-0) en phase de poules de cette même Can.

