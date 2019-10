Djib Diedhiou menace d’arrêter ses cours au Cesti.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2019 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

Rude coup pour le Cesti ! Le rugueux enseignant du Cesti Djib Diédhiou, connu pour son professionnalisme ,va bientôt arrêter ses enseignements au Cesti. Il est excédé par le climat délétère créé par les enseignants syndicalistes du Cesti et la directrice de l’école Kousson Traore Sall. Notons que Djib Diédhiou a enseigné plusieurs générations de Cestiens. Il est connu pour être le journaliste enseignant le plus rigoureux et un éternel insatisfait pour les productions de ses étudiants. Qui dit Cesti en presse écrite, pense forcément à lui et à Mamadou Koumé qui ont beaucoup marqué les étudiants de cette prestigieuse école de journalisme. Autre information, les étudiants de la promotion qui doivent présenter leurs mémoires dits « Grandes Enquêtes » risquent de ne pas passer devant le jury. Car, le Saes section Cesti a choisi ce jour pour démarrer sa grève. Une coïncidence qui ne dit pas son nom ! Pour rappel, le syndicat des enseignants du Cesti poursuit sa bataille contre la directrice . Triste pour une si grande école…



senenquete.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos