Djibril Dial tué aux Usa: Sa dépouille est arrivée ce matin à Dakar

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019

La dépouille mortelle du Sénégalais Djibril Dial tué aux Etats-Unis la semaine dernière, est arrivée depuis 06 du matin à Dakar. La prière mortuaire aura lieu à la mosquée de Liberté 5 et l'enterrement prévu au cimetière de Yoff, après la prière de 14 heures.



D’après l'organisation Horizon sans frontière (Hsf), les condoléances seront reçues chez son grand-père paternel Ousmane Dial, derrière le terminus de Liberté 5.



Le président de Hsf, Boubacar Sèye précise que les frais de gestion technique et administrative du rapatriement ont été entièrement assurés par la famille.



A retenir que le Sénégalais de 21 ans a perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi, à Philadelphie, suite à des blessures par balles. « Il a été tué sur le chemin du retour alors qu'il rentrait du travail », informait son oncle, Aly Lô.



Djibril Dial devait intégrer cette semaine, l'armée des Etats-Unis pour y faire carrière.

