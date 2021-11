Djibril Ngom reçu en audience par Macky : « C’est un pied de nez à la gouvernance vertueuse », Moustapha Diakhaté

Texte in extenso

Au Sénégal la trahison et le mensonge ne sont pas encore, malheureusement, des infractions à la Loi.

Toutefois, la place de cet individu, qui avait disparu avec des documents d’investitures d’une coalition, est la prison pour abus de confiance, vol de documents électoraux et tentative d’entrave à l’exercice d’un droit constitutionnel : celui de concourir au suffrage universel.



Cette photo, qui est un trophée d’une abjecte transhumance, risque d’être dévastatrice pour l’image d’un Président de la République dont le credo de campagne électorale était la gouvernance vertueuse.



Mauvais service rendu à Macky Sall

Ils ont rendu un mauvais service au Président de la République, ceux qui lui ont présenté ce trophée de débauchage.



Au moment où il le recevait, des milliers de militants dévoués peinent à rencontrer leur Président de Parti.



Vive la République !

Vive le Sénégal !

