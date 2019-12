Djibril War: "on m'appelle "Maître" parce je ne suis pas un maître-chanteur". Le nom de Djibril War ne figure nulle part dans le tableau de l'Ordre des avocats avait révélé Me Bamba Cissé, Avocat à la Cour. Le responsable de l'Alliance pour la République (Apr) apporte sa réplique, il signifie que la raison est qu'il n'est pas un maître-chanteur.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2019 à 15:10 | | 0 commentaire(s)|

Visiblement, l'administrateur judiciaire des tribunaux Djibril War n'a pas encore digéré la révélation de Me Bamba Cissé sur sa non appartenance au barreau de Dakar. Dans les colonnes de Walf quotidien, il apporte sa réponse.

" J'ai été bachelier en classe de Première avec mention ", révèle-t-il, avant d'ajouter, " je suis Maître en Droit Privé, troisième cycle en France , expert en administration judiciaire près des Cours et Tribunaux, je serai bientôt avocat au Barreau de Paris ".



