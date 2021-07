Djibril War sur Waly Seck: "Feu Thione et sa sainte épouse ne peuvent enfanter un..." Sur les accusations tous azimuts sur Waly Seck avec des penchants LGBT, Djibril War revient à sa rescousse et assène ses vérités sur ce dernier, peut-on lire dans Direct News.

Pour Djibril War, "cet homme (ndlr: Thione Seck) et sa sainte épouse Kiné Diouf Madiaga ne peuvent pas enfanter un homosexuel", clame-t-il.



A l'en croire, "ceux qui font de telles méchantes déclarations sur la personne de Waly Seck ne sont pas plus hommes (sic) que ce dernier", fulmine le politicien.



Il affirme tout de même que feu Thione Seck l'a honoré partout dans le monde, lui consacrant ses plus beaux tubes. En sus, "je n'ai jamais douté de son innocence dans l'affaire d'accusation du trafic de faux billets", martèle Monsieur War.

