Djiby Sy, chef de centre des Services fiscaux de Thiès : « Ce bâtiment va permettre aux agents de redoubler d’efforts et d’élargir les recettes fiscales dans les régions, confinées à l’allègement fiscale » Le chef de centre des Services fiscaux de Thiès, Djiby Sy, a remercié le Président Macky Sall, à l’occasion de la visite de chantier de la Directrice de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publiques de l’Etat, Mme Socé Diop Dione. Ainsi, il reste d’avis que le bâtiment construit pour accueillir les agents des Impôts, avec ses bureaux spacieux, a toutes les commodités.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 15:46

« Ce bâtiment avec ses bureaux spacieux a toutes les commodités. A mon avis, cette réalisation s’inscrit en droite ligne dans le programme Sénégal émergent. C’est vraiment important de mettre les agents de l’Etat dans de bonnes conditions. Puisque, c’est eux, qui font les ressources financières, devant participer au bon fonctionnement de l’Etat », a-t-il insisté.



Très satisfait de la réalisation du bâtiment R+3, il a profité de la présence de la Directrice, Socé Diop Dione pour annoncer la réception à titre provisoire ce joyau. « L’impact, c’est d’abord, le service de l’Etat. Que l’usager qui vient au niveau de nos services trouve le confort. Ce bâtiment sera agréable à vivre. Vu sur ce côté-là, je crois qu’il n’y a rien à envier aux autres pays. Il y a un excellent travail qui est fait », reconnaît-il.



N’empêche, le chef de centre des Services fiscaux de Thiès attend des autorités des mesures d’accompagnement, afin de faciliter l’accès des services aux contribuables sénégalais. « Notre raison d’être et, si tu veux la raison d’être de la DGID, c’est la mobilisation des recettes fiscales. Aujourd’hui, l’Impôt, les taxes et les recettes douanières représentent 60% du budget de l’Etat.



C’est si motivant pour les agents du service d’avoir un si joli bâtiment. Ça va leur permettre de redoubler d’efforts et d’élargir les recettes fiscales dans les régions qui sont confinées à l’allègement des recettes fiscales. Aujourd’hui, je pense que toutes les conditions sont réunies pour que tous les objectifs fixés soient atteints », espère Djiby Sy.







