Djiddah Thiaroye Kaw: Un litige foncier oppose le camp du maire à celui de ses adversaires

A Djiddah Thiaroye Kaw, le camp du maire Cheikh Dieng et celui de ses adversaires se livrent une guerre sans merci. Il arrive qu’ils soldent leurs divergences devant la justice, informe "L’As".



Des sources du même journal renseignent qu’un jeune du nom de Michel Sylva, membre de la Coalition «Jarin sama Réew» de l’ancien ministre de l’Economie et des Finances Moussa Touré, a porté plainte contre l’un des adjoints au maire de la localité, en la personne de Diang Coulibaly.

