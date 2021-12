Djiddah Thiaroye Kaw minée par la violence politique

Djiddah Thiaroye Kaw est devenue une commune où la violence politique semble être érigée en règle. En effet, dans cette localité de la banlieue, les acteurs politiques ne ratent aucune occasion pour solder leurs comptes.



Selon "L'As", lors de l’organisation d’un arbre de Noël à la Case des tout-petits, les militants de Benno Bokk Yakaar (Bby) et ceux de Wàllu Sénégal, se sont bagarrés.



Il y a eu des jets de pierres et certains ont pulvérisé l’assistance avec leurs pompes à gaz. Et tout cela, devant les enfants. Une situation qui suscite beaucoup de craintes, surtout à l’approche des élections locales.