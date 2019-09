Djilas réclame une délégation spéciale C’est une situation assez rocambolesque qui prévaut actuellement dans la commune de Djilas où, le maire El Hadj Ndour, depuis qu’il est élu, réside à l’étranger et ne séjourne que rarement chez lui. Ne pouvant plus supporter cette absence de leur édile, les populations demandent tout bonnement la mise sur pied d’une délégation spéciale à la tête du Conseil municipal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Djilas dans le département de Fatick sont en train aujourd’hui de regretter amèrement le choix qu’elles ont porté lors des dernières élections locales, sur leur maire El Hadj Ndour. Un expatrié qui depuis son élection, vit à Cotonou au Bénin et ne viendrait au Sénégal qu’une seule fois, tous les deux ou trois mois.



Suffisant pour que ses mandants, au terme d'un point de presse qu’ils ont organisé, en viennent à réclamer des autorités étatiques l’installation à la tête de leur Conseil municipal d’une délégation spéciale à même de prendre en charge leurs préoccupations.

