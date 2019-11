'Djinné Maïmouna' refait surface à Kédougou: des crises d’hystérie en série affolent les parents d'élèves Des crises d’hystérie récurrentes sont notées au collège Massiré Bâ de Kédougou. Les jeunes filles tombent presque chaque jour en crise et perturbent les cours.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2019 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

« Rien que dans la journée du jeudi, 16 filles sont tombées », a confié un parent d’élève à la RFM.



« Nous sommes vraiment inquiets, on ne sait pas ce qui se passe. Certains disent qu’il y a des esprits maléfiques dans l’école, d’autres disent que c’est l’habillement des jeunes filles qui est en cause. Dans tous les cas, nous allons organiser des récitals du saint Coran et faire des sacrifices pour exorciser le mal », a-t-il poursuivi.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos