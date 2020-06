Document - La FIFA rend hommage à Badara Mamaya Sène Gianni Infantino, président de la FIFA, a rendu hommage à l'ancien arbitre internal Badara Mamaya Sène, via une correspondance adressée au président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juin 2020

Le président de la Fifa affirme que "c'est avec tristesse qu'il a appris la nouvelle" et "espère que ces mots vont atténuer la douleur de la fédération sénégalaise de football, ainsi que les membres de sa famille.

Arbitre de la Fifa de 1984 à 1993, le défunt Badara Mamaya Sène a officié lors du Tournoi olympique de Séoul en 1988, ainsi que la Coupe du Monde Juniors en Arabie Saoudite en 1989.



