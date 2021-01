(Document) Levée de fonds internationale: Pastef/Front Républicain vilipende Ousmane Sonko et partisans Le Comité de Pilotage de Pastef/Front Républicain s'est réuni ce mardi, en vue de rendre publique la position de l’organisation sur la levée de fonds opérée par Monsieur Ousmane SONKO ce qui est contraire à l’éthique, en violation des statuts du Parti et soulève l’indignation, rapporte le communiqué dont Leral a copie.

Au terme de la rencontre, le comité de pilotage, par la présente résolution rappelle que "les dispositions de l’article 20 qui consacrent le caractère portable et libre de la participation financière,



celles de l’article 8 qui frappent d’illégitimité le comité stratégique et celui de pilotage de Monsieur Ousmane SONKO, et le financement d’activités politiques par quête, mendicité déguisée, billetterie, levée ou appel de fonds est proscrit", poursuit le communiqué.



Pastef/Front républicain désapprouve "la poursuite de la campagne indécente de collecte de fonds par un groupe de mythomanes toujours à l’affût de nos épreuves qu’ils utilisent pour alimenter leurs fantasmes hostiles à l’évidence et exhorte les patriotes expatriés à l’unité et à la vigilance face à des marchands d’illusions qui sillonnent la diaspora éprouvée pour leur propre compte.



Le masque est tombé et Monsieur Ousmane SONKO apparaît dans sa cupidité troublante.", conclut le document.





