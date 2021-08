Don des socialistes de Wakhinane-Nimzaat : des motopompes aux populations sinistrées Les responsables de la 17e coordination A du Parti socialiste de la Commune de Wakhinane-Nimzaat ont remis hier des motopompes aux populations sinistrées des quartiers de Darou Rahmane et de Wakhinane 04.

C’est le secrétaire général de la coordination, Alioune Badara Faye, par ailleurs membre du Haut Conseil des Collectivités territoriales (Hcct) qui a procédé à la remise.



Les socialistes ont profité de la rencontre pour déplorer la réaffectation de certaines zones non aedificandi libérées à cause des inondations par des tiers. Fallou Diouf sollicite l’intervention des autorités étatiques sur le danger qui guette leur environnement et l’achèvement des travaux de canalisation.



