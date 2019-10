Données personnelles des clients: L’hôtel Terrou-bi pris en flagrant délit de….

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|

L’hôtel Terrou-bi a été pris en flagrant délit de violation des données personnelles de ses clients et de son personnel. En effet, dans l’avis trimestriel de la Commission de protection des données personnelles (Cdp) obtenu par ‘’Libération online’’, ce mardi, on apprend qu’une mission dans cet hôtel a constaté que le Terrou-bi enregistre (microphone) les clients à leur insu. Ce, alors que la Cdp qui avait été saisie pour autoriser une telle pratique, avait dit niet.



Pis, l’équipe de contrôle a vérifié la conformité du système de vidéosurveillance ainsi que du traitement portant sur le fichier du personnel.



D’après ‘’Libération online’’, ces vérifications ont permis de constater le non-respect des formalités préalables auprès de la Cdp pour les traitements relatifs au système de vidéosurveillance et au fichier du personnel ainsi que le nombre insuffisant de panneaux d’informations renseignant de l’existence de ce système.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos