Doorkat au cœur : Le comédien Jaaw Ketchup atomise Keur Gui

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Janvier 2019 à 12:26 | | 0 commentaire(s)|

La superstar des ‘’youtubeurs’’ sénégalais singe Keur Gui en rejouant leur clip polémique Sai Sai au cœur. Très inspiré, celui qui est connu pour avoir parodié le Président Macky Sall, les Ho Boys, Mame Gorr Diazaka ou encore Niang Preuve, a tapé fort avec sa nouvelle création. En effet, il utilise la même musique que Keur Gui et rejoue leur clip en les attaquant sur leur engagement réel qui pour lui n’est motivé que par l’appât du gain. Il les décrit comme des maitres chanteurs qui mangent à tous les râteliers.

Le clip reprend des images du groupe au temps des vaches maigres et l’une d’elle ou un Kilifeu squelettique ronge des os de mouton est particulièrement drôle. Le jeune artiste lance aussi un appel aux jeunes contre les manipulateurs qui veulent embraser le pays pour pouvoir ensuite négocier et se remplir les poches en cachette. Il parle de l’importance de la carte d’électeur et du fait que le choix de notre futur Président doit se faire de manière réfléchie.

Le Porte-parole du Peuple comme il aime se faire appeler tape fort en démontrant son talent de rappeur, l’écriture du texte est limpide et son flow n’a rien à envier aux rappeurs professionnels. Il dit dans la chanson que pendant que Nitt Doff remplit les stades et que Dip fait bouger le CICES, Keur Gui se rabat sur la manipulation des masses pour mettre du beurre dans leurs épinards. D’autres images du clip particulièrement éloquentes montrent les membres de Keur Gui et Y en a Marre en compagnie de Laurent Fabius ou encore du très controversé milliardaire Georges Soros.

En définitive, Jaaw Ketchup nous décrit un monde politique ténébreux où des mercenaires à la solde de puissances étrangères utilisent notre brave jeunesse pour s’enrichir. Toutefois le clip se termine sur un message très fort « Votre Carte est votre Voix, ne laissez personne parler pour vous ».

LeQuotidien

