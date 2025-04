Dossier ANAMO : Maodo Malick Mbaye sort de son silence et livre sa version des faits Dans un contexte marqué par la résurgence du dossier ANAMO, Maodo Malick Mbaye a tenu à réagir avec fermeté aux accusations portées à son encontre. Dans une déclaration transmise à la presse, l’ancien directeur de l’Agence Nationale pour la Maison de l’Outil (ANAMO) affirme n’avoir posé « aucun acte délictuel dans la gestion du dossier en question ».

Revenant sur les soupçons entourant une possible falsification de documents, Maodo Malick Mbaye précise : « S’il y a imitation de signature, le coupable est clairement identifié. » Une manière pour lui de se dissocier catégoriquement de toute manœuvre frauduleuse.



L’ex-directeur rappelle également avoir quitté son poste de manière volontaire : « Après ma démission volontaire de la tête de l’ANAMO, je suis resté huit mois au Sénégal pour répondre à tout besoin lié à ma gestion. » Il assure par ailleurs n’avoir jamais été inquiété par la justice avant son départ : « Je n’ai jamais été convoqué par la justice avant de quitter le Sénégal. »



Installé depuis trois ans à Rabat, Maodo Malick Mbaye dirige aujourd’hui une organisation de médiation régie par le droit marocain. Il insiste sur la transparence de sa présence dans le royaume chérifien : « Ma prise de fonction à Rabat a été rendue publique, et l’ambassade du Sénégal au Maroc est informée de mon séjour. »



Cette sortie vise visiblement à clarifier sa position alors que l’affaire continue de faire l’objet de nombreuses spéculations. Pour l’heure, les autorités judiciaires ne se sont pas officiellement exprimées sur le dossier.



