Dossier Farba Ngom / Me Doudou Ndoye : « Certes, il n'y a pas d'entorse à la procédure, mais le fond pose problème »

Invité de l’émission MNF sur la 7Tv, Me Doudou Ndoye a été interrogé sur la procédure enclenchée par le ministère de la justice après le rapport de la CENTIF dans cette affaire des 125 milliards. Mais pour l’avocat, c’est une procédure qui n’a aucunement été violée. « Pour ce qui est de la procédure, il n’y a rien à dire. Mais pour ce qui est du fond, il y’a lieu de s’inquiéter. C’est d’ailleurs important de souligner les interventions des députés Aïssata Tall Sall et Guy Marius Sagna qui ont demandé à ce que le mise en cause prenne connaissance des faits qui lui sont reprochés », dira l’avocat qui s’est prononcé sur le fond du droit. Toutefois, Me Doudou Ndoye estime que la loi est claire et qu’il faut toujours être au même niveau que ses exigences : « il ne faut pas mélanger le droit et la morale. Le droit pour la CENTIF c’est de faire entièrement son enquête sans l’avis de qui que ce soit. Mais moralement, je dis que la personne concernée devait être impliquée s’il est cité dans des faits tels que cités dans le rapport… »

