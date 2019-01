Dossier Gana Guèye: Le PSG freiné par le coût du transfert ?

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Janvier 2019 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

Annoncé parmi les pistes à l’étude pour renforcer l’entrejeu du PSG cet hiver, Idrissa Gana Guèye intéresserait beaucoup Antero Henrique. Mais l’aspect financier du dossier pourrait refroidir les ardeurs parisiennes.



En plus de Julian Weigl, Fabinho ou encore Aaron Ramsey, le PSG songerait à Idrissa Guèye (29 ans). Le milieu de terrain sénégalais d’Everton, sous contrat jusqu’en 2022 avec le club anglais, serait un profil particulièrement apprécié par Antero Henrique comme l’annonce L’Equipe dans ses colonnes du jour. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait avoir du mal à attirer Gueye durant le mercato de janvier.



Everton trop gourmand pour Guèye ?



En effet, toujours selon les informations de L’Equipe, le staff technique du PSG se serait penché sur le profil de l’ancien milieu de terrain du LOSC, mais il devrait foncièrement se heurter aux demandes importantes d’Everton sur le plan financier. Pour rappel, le PSG disposerait d’un budget compris entre 30 et 35M€ pour le recrutement hivernal. Pas sûr donc que Idrissa Guèye soit le renfort tant attendu à débarquer au club en janvier.











10Sport

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos