Dossier Petro-Tim: Moussa Tine raille Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

C’est ahurissant, selon les Khalifistes, lorsque le Président Macky Sall nie avoir reçu le rapport de l’Inspection générale d’Etat(IGE) sur l’octroi des deux blocs pétroliers à Petro-Tim.

Moussa Tine qui dénonce cette tentative du régime de blanchir Aliou Sall, raille le chef de l’Etat. «Après sept ans, vous n’avez toujours pas reçu le rapport de l’IGE...», se moque-t-il.



Entre-temps, ajoute-t-il, «vous avez commandité un rapport de l’IGE contre Khalifa, vous l’avez lu, envoyé au procureur, fait tenir une conférence de presse; vous l’avez arrêté, jugé en première instance, en appel, en cassation et depuis».



Rappelant au Président Macky Sall son acharnement contre leur leader, il déclare: «vous l’avez révoqué de la mairie, déchu de son mandat de député, fait rejeter sa candidature et il est à sa troisième année de prise d’otage. J’espère que vous continuez de prier pour lui», lance Moussa Tine à l’endroit de Macky Sall, rapporte L’As.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos