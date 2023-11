Dossier Ressources naturelles : BP se retire du gisement de gaz de Kayar, et demain Kosmos? Mamadou Lamine Diallo Candidat à la présidentielle 2024, le député Mamadou Lamine Diallo s’est penché sur le « Dossier Ressources naturelles » : BP se retire du gisement de gaz de Kayar, et demain Kosmos? Se demande-t-il. Sa lecture partagée dans sa chronique questekki…

Cette affaire est-elle mal partie, comme pour reprendre le français René Dumont, l’Afrique est mal partie ?



C’est un communiqué laconique qui nous apprend le départ de BP de Kayar au moment où des retards dans le démarrage de la production du gaz de St Louis sont annoncés. Cette histoire de FPSO, navire fabriqué à Singapour, qui ne peut pas arriver à Dakar, ne tient pas la route. Il y a des problèmes qu’on nous cache.



Le patron de BP, Bernard Looney qui gérait le dossier et qui a été reçu par Macky Sall, a démissionné pour des raisons d’éthique. Et ainsi:



1. Sur Kayar, Kosmos va partir et laisser le projet à Petrosen, comme BP est parti. Je me demande dans le fond si Kosmos n’a pas surévalué le gisement et fait face à des problèmes de rentabilité.



2. Pour GTA, en partage avec la Mauritanie, BP l’opérateur doit être entendue par la Commission Mines Énergie de l’AN et répondre aux deux questions suivantes:





À quand le démarrage de la première phase du projet? Combien BP va gagner et combien le Sénégal va gagner?



Manifestement, le gouvernement BBY n’en sait rien.



