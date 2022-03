Dossiers politico-judiciaires: Yewwi askan wi interpelle Serigne Babacar Sy Abdou La coalition Yewwi askan wi était à Tivaoune, samedi, pour les besoins de la Ziarra générale. Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Cie, ont été reçus par le porte-parole du khalife général des Tidianes. Une tribune saisie par Aïda Mbodj, leur porte-parole du jour, pour demander aux autorités religieuses de Tivaouane de se prononcer sur les dossiers politico-judiciaires, mais surtout à davantage s’impliquer dans le règlement définitif des dossiers qui visent Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Barthélémy Dias.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Mars 2022 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

« Cela fait des mois qu’on soulève ces dossiers. En ce qui concerne Ousmane Sonko, il est au cœur des débats médiatiques à l’international. Le dernier en date, c’est celui de Barthelémy Dias, contre qui le procureur a requis 5 ans », a dit Mme Mbodj, devant Serigne Babacar Sy Abdou et Serigne Sidy Ahmed Sy ibn Dabakh.



Elle prévient en poursuivant : « Si Macky Sall continue ses agissements, il n’y aura pas de paix. Je n’ose pas inventer de telles choses devant vous. Si ce n’était pas important, je n’allais pas vous en faire part. Je ne vais pas venir jusqu’ici et garder cette vérité pour moi. Il fallait que je vous avise et nous sollicitons vos prières ».



Recevant la délégation au nom du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Abdou a remercié les leaders de Yewwi askan wi pour la visite et «l’estime» qu’ils portent à l’endroit de Tivaouane. Et un communiqué de Yaw est revenu sur cette audience.



Dans un discours teinté de solennité, le guide religieux a invité les populations, à travers les leaders de l’opposition, « à s’engager davantage pour faire sortir le pays des difficultés auxquelles il fait face actuellement ». Serigne Babacar Sy Abdou en a profité pour prodiguer des conseils à ses hôtes de l’opposition, avant de prier pour le Sénégal et les membres de la délégation. Serigne Sidy Ahmed Sy Ibn Dabakh, à son tour, a reçu la délégation avec les honneurs.



Le fils du 3e khalife de Maodo a exprimé toute sa sympathie à l’endroit des leaders de la coalition et, en particulier, à Ousmane Sonko. « Fidèle à son discours anti impérialiste et souverainiste », souligne le communiqué de Yaw, Serigne Sidy Ahmed Sy a délivré aux leaders de la coalition, un message sur « l’importance du patriotisme politique et économique, seule issue pour le plein exercice de notre indépendance ».













Bës bi

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook