Dotation annuelle à l’assistance judiciaire : Le Bâtonnier relève un encours de plus de 3 milliards de FCfa

«Nous nous permettons toutefois de rappeler que le Barreau est une institution du service public de la justice, une institution qui n’est pas toujours mise dans les conditions d’exercer pleinement sa mission au service de la société et d’une justice de qualité. Monsieur le Président de la République, la dotation annuelle à l’assistance judiciaire d’un montant de 800.000.000 FCFA n’a pas été payée depuis plusieurs années, laissant subsister un encours de plus de trois milliards (3.000.000.000) de francs », a confié M. Seck.



Il a ajouté que le Barreau est confronté aussi, aux exigences des nouvelles règles communautaires qui nous imposent la mise en place d’une École d’avocats pour la préparation à l’examen du Capa, la formation initiale et la formation continue. Le bâtonnier dit avoir relevé et salué tous les efforts consentis par l’Etat pour mettre à disposition un terrain d’un hectare à Diamniadio et une aide financière de cinq cent millions de francs CFA qui représente le quart du budget de financement des constructions.



Il a souligné que par le mécanisme de la dotation à l’assistance juridictionnelle, en tenant compte des études qui ont été faites pour évaluer les besoins, le Barreau pourra, non seulement augmenter durablement ses effectifs pour permettre un maillage national conforme à la carte judiciaire.



«Mais croyez-bien que c’est un véritable challenge pour notre Barreau de trouver les moyens financiers complémentaires, alors que notre préoccupation est, à la fois, de mettre à la disposition des justiciables, des avocats en mesure de les défendre et, surtout, d’augmenter notre contribution à l’emploi des jeunes », a plaidé Mamadou Seck. Il informe que l'École a en perspective, pour ses débuts, le recrutement et la formation d’au moins 100 jeunes pour la préparation à l’examen du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat.



«Sans rompre la règle de ne pas poser nos doléances en public ni encore moins exiger l’accès au droit de grève, nous réitérons notre conviction que le mécanisme de l’assistance juridictionnelle est un levier efficace pour concilier l’accès égal à la justice pour tous les citoyens sénégalais et la présence de l’avocat partout où la cartographie judiciaire l’exige, par une augmentation de la capacité d’absorption et de formation de plus de stagiaires », a fait savoir M. Seck.



Adou Faye

Lors de la cérémonie de la rentrée des cours et tribunaux, le bâtonnier de l’Ordre des avocats a évoqué les difficultés rencontrées par cette structure. Selon Mamadou Seck, le Barreau du Sénégal est une institution républicaine qui entend respecter et faire respecter les principes de l’Etat de droit dans l’exercice de sa mission de service public et d’acteur majeur de la justice dans notre pays.Source : https://www.lejecos.com/Dotation-annuelle-a-l-assi...