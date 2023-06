Douanes sénégalaises : Saisies de drogues et de médicaments contrefaits d’une valeur de 340 millions de FCFA

« La marchandise a été importée en contrebande et entreposée dans un magasin au marché de ladite localité qui abrite un marché hebdomadaire et constitue, de ce fait, un lieu d’éclatement et de distribution. La contrevaleur des médicaments saisis est évaluée à 47 500 000 Fcfa », lit-on dans le document. La même source ajoute que des faux médicaments et de la drogue d’une contre-valeur de 118 millions FCfa ont été saisis à Palmarin par la Brigade maritime de Joal.



« Les agents ont d’abord déjoué une tentative de déversement frauduleux de médicaments dont la contre-valeur est estimée à 66 millions Fcfa puis intercepté une autre cargaison d’une contre-valeur de 17 millions Fcfa à Ndangane, dans les îles. Toujours, entre Palmarin et Ndangane, les agents de la même unité ont mis hors course deux pirogues transportant, l’une 230 kg de chanvre indien et l’autre 121 kg.



La contrevaleur totale de ces deux saisies de drogues (pirogues et 02 moteurs réunis) est évaluée à 35 800 000 Fcfa », révèle l’administration des Douanes. Elle informe que des saisies ont été également faites à Thiaroye Gare, dans le département de Saint Louis avec des médicaments vétérinaires d’une contrevaleur de 70 millions FCfa, Mbour, Gossas.

