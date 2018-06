Double Less : « Balla Gaye 2 est entouré de traîtres »

Double Less ne porte pas de gants en parlant de ses enfants avec qui il semble être en froid. Après avoir tiré à boulets rouges sur Sa Thiès après sa défaite devant Boy NIANG 2, c’est au tour de son grand-frère d’en prendre pour son grade. Dans les colonnes de Sunu Lamb, l’ancien champion de lutte s’insurge contre l’entourage de Balla GAYE 2.



« Que Balla GAYE 2 sache que certaines personnes qui rôdent autour de lui, ne l’aiment pas en réalité. Je jure qu’ils ne veulent que sa défaite. S’il le savait, il allait couper le pont avec ces personnes malintentionnées. Il est entouré, pour la plupart, de faux types», déclare-t-il avant de citer Boy Nar en exemple.



« Je peux bien l’affirmer. Son entourage est miné par des traîtres. Je ne parle pas pour parler. Il y avait quelqu’un qui le fréquentait. Je lui avais demandé les raisons de la présence de ce dernier. Il m’avait donné des explications. Je lui avais conseillé de se séparer de lui. Sous prétexte que ce mec cherchait quelque chose à ses côtés. Je savais que si cette personne réussissait son coup, il allait le quitter. Il ne me croyait pas. C’est le cas aujourd’hui. Cette personne l’a bien épié avant de le quitter », soutient Double Less qui semble en vouloir réellement au lutteur Boy Nar.













WALFNet



