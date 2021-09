Double Less: Sa dépouille a été transférée cette nuit à Guédiawaye, inhumation à 14h à Yoff ce lundi La dépouille de Mamadou Sakho alias Double Less a été transportée de Boune à Guédiawaye, plus précisément à Golf Sud où habite son fils, Balla Gaye. A la morgue de la localité, ceci pour permettre de lieux diligenter le cortège. Sa famille, au nom de Malal Sakho affirme qu'il sera inhumé ce lundi au cimetière musulman de Yoff à 14h.

