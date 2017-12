Double Less lance les premiers missiles : « Je négligerai rien pour blinder Balla Gaye2 » Avant le duel tant attendu entre Gris Bordeaux de Fass et Balla Gaye 2 de l'école de lutte Balla Gaye est régularisé, Double Less, père du Lion de Guédiawaye, a lancé les premiers missiles en direction de cette confrontation qui est partie pour être celle du siècle. Si l'ancien Seigneur des arènes est satisfait de l'état physique de son fils, il prévient que mystiquement, rien ne sera laissé au hasard.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2017 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

« Ce sera un combat très mystique. En ce qui me concerne, je ne négligerai rien pour blinder Balla Gaye 2. Mystiquement, di na saf sap. Dou yomb. Ça ne va pas être facile. Si le bon Dieu me prête la vie, je sillonnerai partout pour demander des prières. C’est un combat qui me tient à cœur. J’ai toujours accompagné Balla Gaye 2 dans ses combats mais celui-ci, je le veux pour beaucoup de choses. Je prie le Bon Dieu pour qu’il nous donne la victoire.



Je tends les mains à toute la Casamance, au Walo, à mes marabouts qui sont à Bissau, au Mali, à Kédougou pour continuer les prières pour que le Bon Dieu accorde la victoire à Balla Gaye 2 sur Gris Bordeaux. J’ai bon espoir. S’il plaît au Bon Dieu, on aura la victoire. Nous travaillons pour ça. Nous ferons bloc derrière Balla parce que c’est un combat qui va se gagner dans la tête et sur le plan mystique. C’est un duel où l’expérience sera primordiale ».







Source : Sunu Lamb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook