Doublé de Krépin Diatta, premier but de Youssouph Badji avec Bruges (Belgique)

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

Battu à domicile lors de la première journée de la Jupiler Pro par Charleroi, le Club Bruges n’a pas fait dans la dentelle dimanche, en déplacement, face à Eupen (2e journée).



Sous une pluie battante, le champion en titre a dû compter sur ses Sénégalais pour mettre fin à sa disette offensive et remporter (4-0) son tout premier succès de la saison. Critiqué par certains observateurs à la suite de sa prestation assez moyenne contre le Sporting de Charleroi, Krépin Diatta a mis le Club de Bruges dans le bon sens en réussissant un doublé à dix minutes d’intervalle. Dans un grand jour, le milieu offensif a permis à son équipe de se mettre à l’abri ; d’abord suite à une superbe frappe à distance avant l’heure de jeu (2-0, 59e) puis à un joli slalom avant de s’en aller calmement dribbler le gardien pour porter le score à (3-0, 69e).



Son compatriote, Youssouph Badji, pour son premier match officiel sous les couleurs brugeoises avait ouvert le score (1-0, 14e) ; l’ancien attaquant du Casa Sports qui a rejoint Bruges en janvier dernier signe ainsi le premier but brugeois de cet exercice et son premier but en Pro League. Le festival offensif des Blauw en Zwart (bleu et noir) a été clôturé par Ruud Vormer auteur du quatrième but (76e). Grâce à cette belle victoire et cette performance des Sénégalais, l’équipe de Philippe Clément, 6e au classement, retrouve une dynamique positive en attendant de recevoir le leader, Beerschot, le week-end prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos