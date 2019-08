Double infanticide à Beaucaire : le père, reconnaît et parle d’un trou noir’’

Du nouveau dans l’affaire du double infanticide à Beaucaire,

en France. Le père de famille de 47 ans qui a tué ses enfants

de mère sénégalaise, reconnaît les faits et évoque ‘’un trou

noir’’.



Emmanuel a été mis en examen pour "assassinats" et placé

en détention provisoire ce lundi, indique Le Dauphiné Libéré.

« Devant les enquêteurs et le juge d’instruction, le mis en

cause n’a pas donné d’explication à son geste. Il évoque

simplement un trou noir »,, a expliqué le procureur de la

République de Nîmes.



Pour rappel, samedi soir, après que la disparition du père de

famille et de ses deux enfants a été signalée, les policiers

s'étaient lancés à leur recherche. Les cadavres des deux

petits, Vincent Ibrahima (7 ans) et Marie Seynabou (5 ans),

avaient été retrouvés dans la campagne de Beaucaire, dans le

Gard, vers 22 heures.

