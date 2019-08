Double infanticide à Beaucaire: Ibrahima et Seynabou empoisonnés avec de puissants somnifères

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

L’enquête sur le double infanticide qui a emporté Ibrahima (7 ans) et Seynabou (5 ans), nés de mère sénégalaise Fatou Kiné Fall, a livré une partie de ses secrets.



L’autopsie faite lundi à l’institut de médecine légale en présence du vice procureur de Nîmes, révèle qu’ils ont été tués, empoisonnés avec de puissants soporifiques (somnifères) que leur administrés leur père, Emmanuel. Les résultats des analyses toxicologiques devraient cependant permettre de confirmer le moyen par lequel, ils ont été administrés aux défunts, rapporte L’Observateur.



Le père infanticide, âgé de 47 ans, a été mis en examen pour assassinats et écroué. Selon le parquet, il a prémédité son geste. "Des éléments trouvés sur place prouvent la préméditation", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse à Nîmes, ce lundi soir. Le père serait donc passible de la réclusion criminelle à perpétuité. L'information judiciaire reste ouverte et l'enquête se poursuit.

