Double infanticide à Beaucaire: une marche blanche en hommage à Ibrahima et Seynabou, tués par leur père Une marche blanche était organisée à Beaucaire, dans le Gard, samedi 10 août, en hommage aux deux enfants tués dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2019.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Août 2019 à 12:36

Entre 200 et 300 personnes sont parties des Arènes de Beaucaire à partir de 10 h, ce samedi 10 août, pour rendre hommage à Marie Seynabou et Vincent Ibrahima, tués dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août dans la commune, par leur père, Emmanuel. La marche blanche s'est déroulée avec beaucoup d'émotion mais aussi de questionnements, rapporte francetvinfo.fr.



Le commissariat de Tarascon, un symbole



Le cortège s'est dirigé vers le commissariat de Tarascon, c'est un symbole car c'est là que la mère des enfants âgés de 5 et 7 ans, dit avoir déposé plusieurs mains courantes. Cette dernière vient de se constituer partie civile. "Je pense que les institutions qu'elle a sollicitées n'ont pas su réagir, non pas su prendre la mesure de la gravité des faits qu'elle pressentait", indiquait cette semaine son avocat, Me Rémy Nougier. Les deux enfants sont morts d'asphyxie, probablement médicamenteuse, et le père, principal suspect, a été mis en examen pour assassinats et écroué.



Les cadavres de deux enfants de mère sénégalaise Fatou Kiné Fall avaient été découverts chemin du Calvaire, à Beaucaire, avec leur père blessé, à côté. Ce dernier avait été hospitalisé en urgence avant d'être entendu placé en garde-à-vue. Il est possible qu'il ait tenté de se suicider avant que son crime ne soit découvert.



Il a mis en examen et écroué pour assassinat. Il encoure la prison à perpétuité.

