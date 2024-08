Double meurtre à Pikine: de nouveaux éléments dévoilés par l’enquête

L’enquête sur le double meurtre survenu à Pikine met en lumière une exécution soigneusement orchestrée, visant spécifiquement Abdoul Aziz Ba, alias Aziz Dabala, et un jeune homme nommé « Wally. » Nabou Lèye, une amie d’Aziz Dabala, est accusée d’avoir livré ce dernier avant de feindre la découverte des corps.



D’après Libération, repris par Sunubuz, six des sept suspects ont été arrêtés par la Division des Investigations Criminelles (DIC). Leurs téléphones ont été localisés sur les lieux du crime, et ils ont échangé des messages tout au long de la journée.



Mamadou Lamine Diaw, considéré comme le principal suspect, a été arrêté à Touba. Il a changé sa version des faits, déclarant ne pas avoir agi seul et accusant Ousseynou Diaw de lui avoir fourni l’arme du crime, tout en tenant des propos incriminants à l’égard des victimes.



Nabou Lèye, qui avait affirmé être rentrée chez elle pour dormir après avoir déposé Aziz Dabala, a vu son téléphone localisé sur la scène du crime. Les éléments techniques et les échanges avec les autres suspects ont conduit la DIC à la soupçonner d’avoir livré Aziz Dabala avant de simuler la découverte des corps. Alors que le mobile du crime se précise, la DIC finalise les procédures en vue de présenter les suspects au procureur.