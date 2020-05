Double meurtre à Touba : « Après avoir tué ses enfants, Bara Touré a recueilli leur sang qu’il a mélangé avec celui d’un chat noir et d’un chien avant...»

Après les révélations de l’autopsie faite sur les corps des deux enfants tués à Touba beaucoup avaient avancé la thèse d’un crime rituel. Mais avec ces révélations fracassantes de libération, ledit crime se confirme de plus en plus.



« Lors d’une seconde perquisition, les enquêteurs ont découvert dans la chambre de Bara Touré tout un arsenal mystique dont 3 têtes de chats cachés dans un coin de son armoire. Après avoir tué ses deux enfants, le père meurtrier a recueilli leur sang pour le mélanger avec celui du chat et du chien avant de prendre un bain mystique dans une maison en construction », révèle le journal



