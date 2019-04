Double meurtre de Médinatoul Salam : Voici l’identité des accusés

Dans l’affaire du meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne à Médinatoul Salam, une vingtaine de personnes ont été inculpés. Il s’agit de Cheikh Béthio Thioune (vers 1938), Abdoulaye Diouf (15 juillet 1981, ferrailleur), Serigne Khadim Seck (16 janvier 1978), Cheikh Faye, Pape Mamadou Hanne (5 janvier 1978), Alassane Ndiaye (5 mai 1990), Samba Ngom (10 juin 1976), Aliou Diouf ( 23 mai 1980), Demba Kébé (24 décembre 1979), Mamadou Guèye (5 juin 1981), Aziz Mbacké Ndour (10 décembre 1983, Pape dit Mamadou Hanne (10 mai 1976), Aliou Diallo (6 mai 1981), Al Demba Diallo (24 août 1979), Momar Talla Diop ( 7 mars 1981), Samba Fall (9 mai 1979), Mouhame Sène (3 mai 1988), Adama Sow (8juillet 1975), Serigne Saliou Barro ( 5janvier 1976= Aly Diouf, Moussa Dieye (23 février 1998), Cheikh Faye (28 novembre 1979), Aly Diouf (18 mars 1982).



Cheikh Béthio est poursuivi pour « complicité de meurtre » alors que ces disciples sont poursuivis « pour meurtre avec actes de barbaries, recel de cadavres, non dénonciation de crimes, association de malfaiteurs, détention d’armes à feu sans autorisation administratives... ».

