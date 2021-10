Doudou Kâ à Ousmane Sonko: "Ne pas confondre la liberté au libertinage ambulatoire ou verbal..."

" Contrairement à ses postures de Matamore, il n'a dû son salut qu'à ma prompte intervention et à mes appels téléphoniques insistants et réitérés au calme, à la sérénité et à la non-violence. Si je n'étais pas intervenu, le bilan de ses partisans blessés, qu'il a appelés pour venir à Boucotte l'extirper par la force et qu'il exhibe comme un trophée, aurait été plus dramatique ", a dit le responsable politique.



" Les revers politiques que ce Machiavel au petit pied a subis à Boucotte, dans la ville qu'il présente comme sa chasse gardée, resteront gravés dans les mémoires comme un exemple édifiant d'immaturité politique ".



Il poursuit : " La liberté de Ousmane Sonko s'arrête là où commence celle des autres. Il ne faudrait pas confondre la liberté au libertinage ambulatoire au verbal ".