Doudou Ka attaqué: Ses proches donnent la riposte Les attaques contre Doudou Ka se multiplient à l’approche des élections locales de janvier 2023. Ses détracteurs cherchent vainement à le nuire pour empêcher que le choix du Président porte sur sa personne. Mais, il se trouve qu’il est et reste l’homme de la situation à Ziguinchor.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 17:58 | | 0 commentaire(s)|

Doudou Ka, travailleur acharné fait face à un matraquage médiatique, orchestré par ses détracteurs ou concurrents politiques. Il en est atteste, certains articles, parus dans la presse, cherchant manifestement à le nuire dans sa gestion du Fongip. « Les pertes cumulèes, dont on parle ne peuvent être appréciées que par rapport aux montants investis pour financer les projets. Une gestion est jugée en général bonne si, les pertes cumulées pour défaut de paiement des porteurs de projets ne dépassent pas 10%.



Il s'y ajoute que le Fongip ne finance jamais directement. Il prête presque sans intérêts aux banques et institutions de microfinance qui à leur tour prêtent aux porteurs de projets », a expliqué le porte parole national de « DOGGU pour le Grand Sénégal », Sidy Mactar Coly.



La descente de l'Ige pour fouiner dans sa gestion du Fongip, le dg de Aibd SA a toujours, estimé que "c'est tout à fait normal". Puisque, "cela entre dans le cours normal du bon fonctionnement des institutions..."Ce n’est pas nouveau. Le contrôle est une opération normale. Quand un directeur général fait 7 ans dans une entreprise, que l’Ige vienne pour justement regarder sa gestion et faire des recommandations pour que le nouveau directeur général puisse faire beaucoup mieux que son prédécesseur. Nous sommes des dirigeants d’entreprises publiques», a-t-il dit.



Le Directeur de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), Doudou Ka est un pion indispensable pour "Benno". D’après Sidy Mactar Coly, il est incontournable dans la lutte pour la reconquête de Ziguinchor par « Benno Bokk Yaakar » lors des prochaines élections locales. Il s’impose comme le seul challenger valable contre Ousmane Sonko de la coalition « Yewwi Askan Wi ».



Le président du mouvement « Doggu pour le Grand Sénégal » est depuis quelques années, placé sous le feu des projecteurs de la scène politique sénégalaise. Doudou par-ci, Doudou par-là, il fait le « buzz » malgré lui. Cet ingénieur civil des Ponts et Chaussées, doublé d’un banquier d’affaires, incarne un nouveau leadership au sein de la mouvance présidentielle. Surtout dans le Sud du pays.



En réalité, dit-on, Doudou Ka est une véritable force de frappe pour le pouvoir à Ziguinchor, sa région natale où le jeu politique, a pris des proportions importantes.





