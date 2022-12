Doudou Ka se déploie à Tambacounda et frustre…

Alors qu’il peine à gagner la commune de Ziguinchor, le ministre des Transports Aériens, Doudou Ka, déploie ses ailes dans la région de Tambacounda. Car ses souteneurs sont en train de mobiliser les populations rurales du Sénégal oriental pourtant déjà acquises à la cause du Président Macky Sall, en perspective du conseil des ministres décentralisé à Tambacounda en fin décembre, informe L'As.



Ils promettent de mobiliser 40 cars pour l’accueil du Président Macky Sall. C’est dire que le responsable de l’Apr à Ziguinchor est en train d’enfoncer une porte déjà ouverte. Reste à savoir la réaction des apéristes de Tambacounda, notamment Me Sidiki Kaba et Cie.

