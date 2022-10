Doudou Wade: «Nous demandons la révision du procès de Karim Wade, comme... »

L’ancien président du Groupe parlementaire des libéraux (2007-2012), Doudou Wade réitère l’opposition de Karim Wade à l’offre d’amnistie du chef de l’Etat, Macky Sall, pour lui permettre de recouvrer son droit de vote avec Khalifa Ababacar Sall. Invité du jour de l’émission "Jury du dimanche" chez nos confrères de Iradio (privée) hier, dimanche 23 octobre 2022, Doudou Wade annonçant le retour à Dakar de Karim Wade en triomphe, a par ailleurs assuré que le Sénégal a fait pire que les nazis dans le procès de Karim Wade, rapporte "Sud Quotidien".



Décidément, on est encore très loin de la fin du feuilleton concernant la décision du chef de l’Etat de faire voter une loi d’amnistie au profit de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall. Alors que le ministre de la Justice a été instruit par le chef de l’Etat, « d’examiner dans les meilleurs délais les possibilités et le schéma adéquat » pour faire passer cette loi d’amnistie, qui permettra à ces deux responsables politiques de recouvrer leur droit de vote, Karim Wade et son camp continuent de marquer leur opposition à cette démarche.



Hier, dimanche 23 octobre, c’est l’ancien président du Groupe parlementaire des libéraux (2007-2012), Doudou Wade, qui est monté au créneau pour clamer une fois de plus, l’opposition de Wade-fils à cette solution d’amnistie. « Nous demandons la révision du procès de Karim Wade comme le demande le droit international. Nous demandons au ministre de la Justice de revenir sur ce procès et de demander son réexamen.



Nous sommes dans la voie de la justice et du droit international », a martelé Doudou Wade, qui était invité du jour de l’émission "Jury du dimanche" chez nos confrères de Iradio (privée).



« Le Sénégal a fait pire que les nazis dans le procès de Karim Wade »



L’ancien président du Groupe parlementaire des libéraux (2007-2012), dénonçant les conditions de la tenue du procès de Karim Wade devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), soutient que le Sénégal a fait pire que les nazis dans ce procès de Karim Wade. « Dans un tribunal où on bafoue les droits humains de quelqu’un, on l’amène sur une civière. Les nazis n’ont pas fait autant », a notamment laissé entendre Doudou Wade, qui rappelle la comparution sur une civière de Bibo Bourgi qui était poursuivi en tant que complice de Karim Wade, lors de ce procès Karim Wade.



« J’ai dit que les nazis ne l’ont pas fait. Si vous avez vu les nazis amener quelqu’un au tribunal, quelqu’un sur une civière, dites-le. Moi, je fais un constat visuel. Des magistrats étrangers ont soutenu que le Sénégal est un déni de justice. Je ne souhaite pas que des magistrats étrangers jugent comme ça mon pays. Parce qu’ils ne sont pas plus compétents que les nôtres .»



« Karim Wade sera à Dakar en triomphe »



Par ailleurs, répondant à une interpellation sur la date du retour au bercail de Karim Wade, Doudou Wade a assuré qu’il sera à Dakar en triomphe. « Karim peut-être pardonnera mais, il est évident que son seul objectif pour l’homme qu’il est, pour le Sénégalais qu’il est, est qu’il puisse aller jusqu’au bout, pour faire clamer par un tribunal, son innocence. Des Sénégalais veulent que Karim soit leur candidat en 2024. Karim s’est assez battu et il va rentrer au Sénégal. Il rentrera à sa date. Il sera à Dakar et il finira par venir à Dakar et en triomphe .»