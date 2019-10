Doudou Wade : « Nous n'avons pas demandé l'amnistie » pour Karim Alors que Me Wade et successeur au palais de République fument désormais le calumet de la paix, la question du retour et de l’amnistie de Karim Wade est de plus en plus agitée. Mais selon Doudou Wade, responsable du Pds, « Le Pds ne demande pas d'amnistie ».

« L'amnistie ne se demande pas. Nous ne sommes pas capables de faire l'amnistie. Nous ne sommes pas des législateurs et nous n'avons pas l'initiative de la loi », a ajouté Doudou Wade, invité de l’émission Objection de Sud Fm ce dimanche.

Et de poursuivre, « ce que nous demandons c'est qu'on nous respecte nos droits. Nos droits, c'est ce que dit le comité des droits de l'homme de l'Onu: respecter le double degré de juridiction, nous mettre dans un tribunal qui peut nous juger avec équité, respecter les droits de la défense, dédommager Karim Wade et faire en sorte que le Sénégal ne soit plus dans ces travers ».



