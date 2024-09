Doudou Wade, Tafsir Thioye, Pape Saer Gueye, Hawa Abdul Ba exclus du Parti : Le PDS déballe les raisons et menace Dans un communiqué daté de ce 28 septembre 2024, le porte-parole du parti démocratique sénégalais, PDS, Bachir Diawara, a informé les militants et responsables de l'exclusion de plusieurs personnalités du parti, notamment Doudou Wade, Tafsir Thioye, Pape Saer Gueye et Hawa Abdul Ba. Ces derniers, ayant fait l'objet de dénonciations par plusieurs fédérations du PDS, sont accusés de collusion avec l’adversaire, de tentatives de confusion et de trahison, en cherchant à manipuler les dossiers de candidature aux législatives.

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a annoncé des changements majeurs au sein de ses rangs, à la suite des comportements jugés sécessionnistes et de haute trahison de certains de ses anciens membres



Le parti souligne que ces manœuvres avaient pour but de semer le trouble parmi les militants, notamment en réclamant leurs dossiers de candidature pour ensuite les confisquer et invalider leurs investitures. Ces actes ont conduit à leur remplacement immédiat au sein du PDS.



Le PDS a tenu à mettre en garde ces anciens membres contre toute utilisation non autorisée des symboles, couleurs et images du parti. Il menace de poursuites judiciaires quiconque tenterait d’induire en erreur ses militants fidèles et loyaux par ces moyens frauduleux.



Dans ce communiqué, il est rappelé que Maguette Sy, Secrétaire National chargé des élections, est le seul habilité à recevoir les candidatures pour les prochaines élections législatives du 17 novembre. Le processus de sélection des candidats sera supervisé par le Secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade, qui, après un examen approfondi de chaque dossier, déterminera la liste définitive des candidats représentant le PDS au sein de la coalition Takku Wallu Sénégal (TWS).



Enfin, le PDS appelle ses militants à redoubler de vigilance face à ces "traîtres" et à se mobiliser pour garantir une victoire écrasante de la coalition TWS lors des élections législatives à venir.



"Vive le PDS ! Vive la coalition TWS ! Vive le Sénégal !", conclut le communiqué.



